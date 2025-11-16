پخش زنده
یک پزشک عمومی، استخوانهای بدن را به یک بانک تشبیه کرد و گفت: در دوره نوجوانی و جوانی، یعنی حدودا از ۱۲ تا ۲۵ و حداکثر تا ۳۰ سالگی باید بیشترین میزان تراکم استخوان را برای خود ذخیره کنیم .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دکتر زینب تنها، با بیان این مطلب گفت: پس از این سن، روند متراکمسازی متوقف و از چهل سالگی به بعد، روند کاهش این ذخیره آغاز میشود.
وی پوکی استخوان را یکی از رایجترین بیماریهای دوران سالمندی معرفی کرد و افزود: این بیماری با کاهش تراکم و مواد معدنی استخوانها ظاهر میشود که باعث ترد و شکننده شدن آنها میگردد.
این پزشک عمومی با بیان اینکه روند کاهش تراکم استخوان در زنان از حدود چهل سالگی آغاز میشود و با رسیدن به یائسگی، به دلیل کاهش هورمونهای جنسی، سرعت بیشتری میگیرد، افزود: این بیماری در مردان نیز دیده میشود، اما معمولاً با تأخیر و دیرتر آغاز میشود و به طور کلی، نیمی از افراد بالای هفتاد سال از پوکی استخوان رنج میبرند.
دکتر تنها به بیان راهکارهای پیشگیری از پوکی استخوان پرداخت و اظهار کرد: تغذیه سالم و مصرف مواد غذایی غنی از کلسیم بهویژه لبنیات که کلسیم آنها بهتر جذب میشود و همچنین سبزیجات، کلمها، حبوبات و مغزها یکی از مهمترین راههای پیشگیری از پوکی استخوان است.
وی استفاده از مکملهای ویتامین D که در مراکز بهداشت و مدارس توزیع میشود را برای کمک به جذب کلسیم ضروری عنوان کرد و افزود: مصرف مکمل کلسیم نیز در افرادی که نمیتوانند نیاز خود را از غذا تأمین کنند (مانند افراد دارای عدم تحمل لبنیات یا سوءجذب) و زیر نظر پزشک توصیه میشود.
این پزشک عمومی، فعالیت بدنی را ازدیگر راهکارهای پیشگیری از پوکی استخوان خواند و خاطرنشان کرد: تحرک و ورزشهایی که تحملکننده وزن هستند (مانند بالا و پایین رفتن از پله و ورزش با وزنههای کوچک)، همچنین ورزشهای تقویتکننده عضلات و ورزشهای تعادلی، نقش کلیدی در تحریک سلولهای استخوانساز و افزایش ذخیره کلسیم دارند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا همه باید تست تراکم استخوان انجام دهند، گفت: بررسی پوکی استخوان از ۵۰ سالگی به بعد لازم است، اما لزوماً به معنای انجام تست تراکم استخوان برای همه نیست. ابتدا با پرسش و پاسخ و فرمولهای استاندارد، خطرسنجی انجام میشود و در صورت صلاحدید پزشک، این آزمایش تجویز میگردد.
دکتر تنها افزود: به طور معمول، انجام یک بار این تست از ۶۵ سالگی به بالا توصیه میشود و در صورت طبیعی بودن، هر پنج سال یکبار و یا در صورت لزوم هر سه سال یا به طور سالانه تکرار میشود.
وی بهسازی محیط زندگی سالمندان برای جلوگیری از سقوط را بخش مهمی از پیشگیری از آسیبهای استخوانی این گروه سنی دانست و اظهار کرد: ۱۲ تا ۲۰ درصد افرادی که دچار شکستگیهای ناشی از پوکی استخوان خصوصا در ناحیه لگن میشوند، در طی دو سال آینده فوت میکنند و ۵۰ درصد باقیمانده نمیتوانند به زندگی عادی بازگردند و نیاز به مراقبت دائمی پیدا میکنند.