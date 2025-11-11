برنامه مشترک ورزشی با هدف ترویج فرهنگ ورزش و تندرستی و اخلاق مداری در جامعه با حضور جمعی از رزمی کاران و باستانی کاران در زورخانه پوریای ولی میاندوآب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با هدف ترویج فرهنگ ورزش و تندرستی و اخلاق مداری در جامعه برنامه مشترک ورزشی با حضور رزمی کاران باشگاه ثامن سبک باسای کیوکوشین میاندوآب و باستانی کاران زورخانه پوریای ولی میاندوآب در این شهر برگزار شد.

رزمی کاران باشگاه ثامن میاندوآب با حضور در زورخانه پوریای ولی این شهرستان ضمن اجرای حرکات ورزشی مشترک با باستانی کاران میاندوآب بر لزوم ترویج فرهنگ پهلوانی در بین ورزشکاران و رعایت اصول اخلاقی و فرهنگی در ورزش تاکید کردند .

این حرکت فرهنگی ورزشی با اجرای برنامه ویژه ایام فاطمیه و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه همراه بود.