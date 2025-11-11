به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از دستگیری بدهکار ۷۰ میلیارد ریالی پس از ۴ سال فرار خبر داد.

سرهنگ علی سبحانی گفت: ماموران کلانتری ۱۶ فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهربرای اجرای طرح شناسایی و دستگیری محکومان غایب و متواری با رصد هوشمندانه خود موفق شدند فردی که ۴ سال متواری بود را شناسایی کنند.

وی افزود: این فرد به اتهام بدهی ۷۰ میلیارد ریالی به ۳ نفر محکوم شده، اما مدت ۴ سال متواری بود که در پی اقدام هوشمندانه ماموران هنگام ورود به شهرستان دستگیر و به همراه پرونده برای اجراء محکومیت خود تحویل مرجع قضائی شد.