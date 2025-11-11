ایرانِ جان، خراسان جنوبیِ ایران؛
پیشرفت چشمگیر خراسان جنوبی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
فرصتها و چالشهای تولید برق در خراسان جنوبی در برنامه میز اقتصاد شبکه بین المللی خبر در قالب رویداد ایران جان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی اعلام در این برنامه گفت: ظرفیت تولید انرژیهای تجدیدپذیر استان طی یک سال گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته است.
شریعتی فر با اشاره به ظرفیت بالای استان در زمینه انرژی خورشیدی و بادی افزود: خراسان جنوبی با بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال و قرار گرفتن در مسیر دالانهای بادی، از مزیتهای ویژهای در حوزه انرژیهای پاک برخوردار است و به همین دلیل، توسعه این بخش به عنوان یکی از پیشرانهای اصلی رشد استان تعیین شده است.
وی گفت: در حال حاضر مجموع ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر استان به ۷۲ مگاوات رسیده که از این میزان، ۱۰ مگاوات مربوط به نیروگاههای بادی و مابقی مربوط به نیروگاههای خورشیدی خانگی، کشاورزی و اداری است.
شریعتی با اشاره به اقدامات انجام شده در یک سال اخیر افزود: ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر استان کمتر از ۳۰ مگاوات بود، اما اکنون این عدد به بیش از دو برابر افزایش یافته است و این رشد نتیجه تشکیل "ستاد توسعه انرژیهای تجدیدپذیر" به دستور استاندار و برگزاری جلسات منظم ماهانه برای تسریع در صدور مجوزها و رفع موانع سرمایهگذاری است.
به گفته سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، تاکنون ۸۵۰ مگاوات پروژه در استان وارد مرحله اجرایی شده و برای ۲ هزار و ۳۰۰ مگاوات نیز مجوز صادر شده است.
شریعتی همچنین از ورود سرمایهگذاران خارجی به پروژههای انرژی پاک در استان خبر داد و گفت: حدود ۳۴ مگاوات از ظرفیت فعلی با سرمایهگذاری کشورهایی از جمله چین، آفریقای جنوبی و امارات ایجاد شده است و نیروگاههای جدید ۵۰ و ۲۰ مگاواتی نیز بهزودی به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی تأکید کرد: توجه دولت به حوزه انرژیهای نو، موجب رونق سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری و حرکت به سمت عدالت زیستمحیطی در خراسان جنوبی شده است.
پیشنهاد ایجاد «منطقه ویژه انرژیهای تجدیدپذیر» در خراسان جنوبی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند هم با اشاره به ظرفیتهای جغرافیایی و اقلیمی منطقه، خواستار ایجاد «منطقه ویژه انرژیهای تجدیدپذیر» در محدوده مرزی استان شد.
ناصح با بیان اینکه محدوده بیرجند تا سربیشه یکی از خنکترین و مرتفعترین نقاط کشور است و ارتفاع بیرجند حدود ۱۵۰۰ متر و سربیشه نزدیک به ۱۹۰۰ متر از سطح دریا است گفت: این ارتفاع بالا، تابش مناسب و شرایط اقلیمی خاص، فرصت بینظیری برای بهرهگیری از انرژی خورشیدی و بادی در اختیار استان قرار داده است.
وی افزود: با توجه به مشکلات کمآبی و مهاجرت روستاییان بهدلیل از بین رفتن زمینهای کشاورزی، لازم است بهجای تمرکز صرف بر جذب سرمایهگذاران بزرگ، به سمت فعالسازی سرمایههای خرد و ایجاد اشتغال در روستاهای مرزی حرکت کنیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند گفت: پیشنهاد میشود همانطور که مناطق ویژه اقتصادی در کشور ایجاد میشود، منطقهای ویژه برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نیز در نوار مرزی خراسان جنوبی شکل گیرد تا هم امنیت مرزها تقویت شود و هم اشتغال پایدار در منطقه ایجاد گردد.
شریعتی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی نیز با تأیید این دیدگاه گفت: یکی از برنامههای استان در همین راستا، تشکیل تعاونیهای تخصصی برای تجمیع سرمایههای خرد مردمی است و تاکنون ۲۵ تعاونی تخصصی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر در استان تشکیل شده که هدف آنها ورود مردم به عرصه تولید برق پاک و بهرهمندی از منافع اقتصادی آن است.
وی افزود: در چارچوب سیاستهای کلان کشور و در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره ساماندهی نقدینگی مردمی، خراسان جنوبی با ارائه بستههای حمایتی و تسهیلات سرمایهگذاری تلاش دارد سرمایههای خُرد را به سمت پروژههای مولد، از جمله نیروگاههای خورشیدی و بادی، هدایت کند.
شریعتی تاکید کرد: ایجاد منطقه ویژه انرژیهای تجدیدپذیر میتواند خراسان جنوبی را به قطب تولید انرژی پاک شرق کشور تبدیل کند و نقش مهمی در توسعه پایدار، اشتغالزایی و ماندگاری جمعیت در مناطق مرزی ایفا کند.
اختیارات جدید برای استان در جذب سرمایهگذار
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی، در ادامه گفت: یکی از اقدامات مهم استان در جذب سرمایهگذار، تعریف نواحی عاری از مجوز است که زمین و موقعیت جغرافیایی از پیش تعیین شده و سرمایهگذار بدون نیاز به مراجعه به نهادهایی مانند محیط زیست یا منابع طبیعی، میتواند بلافاصله کار خود را آغاز کند.
شریعتی افزود: در هفته دولت امسال، نخستین شهرک تخصصی خورشیدی استان با ظرفیت ۵۰ مگاوات در شهرستان خوسف به بهرهبرداری رسید و ایجاد شهرکهای مشابه در چهار شهرستان دیگر نیز در حال انجام است.
وی با اشاره به استقبال گسترده سرمایهگذاران داخلی و خارجی گفت: در حال حاضر زمینهای اختصاصیافته برای پروژههای بزرگ خورشیدی تقریباً تکمیل شده است و این نشاندهنده جذابیت بالای خراسان جنوبی برای سرمایهگذاری در انرژی پاک است.
وی همچنین دو مطالبه مهم استان شامل تقویت زیرساختهای پست برق برای توسعه نیروگاههای کوچک و متوسط و همچنین واگذاری اختیار توزیع منابع تسهیلاتی انرژیهای تجدیدپذیر به استان را از وزارت نیرو خواستار شد.
معاون سرمایه گذاری ساتبا (سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق) هم با تأکید بر ظرفیت بالای استان در انرژیهای تجدیدپذیر گفت: خراسان جنوبی یکی از مستعدترین مناطق کشور در زمینه توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی است.
محمدنژاد افزود: طی دو سال گذشته، بیش از دو هزار و ۳۰۰ مگاوات پروانه انرژی خورشیدی برای این استان صادر شده که حدود ۸۰۰ مگاوات از آن در دست اجراست.
وی با اعلام خبر خوش واگذاری اهلیتسنجی سرمایهگذاران در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر به استان خراسان جنوبی از این پس، گفت: این تصمیم به کمک میکند تا بر اساس شناخت دقیق از ظرفیتها و توانمندیها، بهترین متقاضیان را انتخاب کند.
شریعتی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار در پایان در خصوص نیروگاه سیکل ترکیبی قاین هم گفت: بخش گازی نیروگاه فعال است و مذاکرات برای تکمیل بخش بخار آن تا پایان سال در حال انجام است که با بهرهبرداری کامل، بازدهی نیروگاه به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
