پخش زنده
امروز: -
لار میزبان بیش از ۲۰۰ گردشگر از نقاط مختلف ایران بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،با دعوت دبیرخانه دائمی رویدادهای گردشگری، ارتباطات بینشهری و بینالملل شهر تاریخی لار، بیش از ۲۰۰ گردشگر با بیش از ۱۰۰ خودروی کمپر، به این شهر سفر کردند.
هدف از برگزاری این رویداد، معرفی ظرفیتهای گردشگری و فرهنگی لار و آشنایی گردشگران با تاریخ، هنر و سنتهای محلی است که این امر سبب رونق گردشگری داخلی و توسعه پایدار در لار میشود.
بازدید از کارگاه تولید حلوا مسقطی لاری، بازار تاریخی قیصریه، دهنشیر و مسجد چهاربرکه و تماشای آیینها و رقصهای محلی، اجرای موسیقی جنوب و معرفی غذاهای سنتی از جمله نان و کباب کنجه لاری از مواردی بود که گردشگران از آنها لذت بردند.
لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.