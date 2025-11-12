پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان از افزایش ۴۱ درصدی برخورد با وسایل نقلیه دارای پلاک مخدوش در هفت ماهه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ فتحاله نصیریان با اشاره به اینکه پلاک وسیله نقلیه، هویت آن محسوب میشود و هرگونه پوشش، تغییر، دستکاری یا مخدوش کردن پلاک جرم تلقی میشود و پلیس با این تخلف قاطعانه برخورد میکند از افزایش ۴۱ درصدی برخورد با وسایل نقلیه دارای پلاک مخدوش در هفت ماهه نخست سال جاری خبر داد.
وی با اشاره به اجرای طرحهای مستمر پلیس راهور در محورهای درون و برونشهری افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، با ۳۲ هزار و ۲۳۴ دستگاه وسیله نقلیه دارای پلاک مخدوش برخورد قانونی شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱ درصد افزایش داشته است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان با بیان اینکه برخی از رانندگان با هدف فرار از ثبت تخلفات توسط دوربینها اقدام به پوشاندن یا تغییر پلاک خودروی خود میکنند، گفت: این اقدام علاوه بر اینکه مصداق بارز تضییع حقوق سایر شهروندان است، بستر ارتکاب جرایم دیگری مانند سرقت، زورگیری و فرار از قانون را فراهم میکند.
سرهنگ نصیریان تأکید کرد: پلیس در راستای صیانت از حقوق عمومی و ارتقای امنیت ترافیکی، شناسایی و برخورد با رانندگان متخلف در حوزه پلاک مخدوش را با جدیت ادامه خواهد داد و شهروندان هرگونه مورد مشکوک را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.