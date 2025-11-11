به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای مسعود پزشکیان امروز سه‌شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۴ در جلسه علنی عصر مجلس شورای اسلامی که به منظور بررسی میزان اجرای سال نخست برنامه هفتم پیشرفت کشور برگزار شد، ضمن تشکر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پیگیری اجرای برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: دولت خود را موظف به اجرای این برنامه می‌داند.

پزشکیان با اشاره به اینکه سال گذشته با اعتصاب پرستاران و اعتراض بازنشستگان و معلمان و مشکلات گندمکاران مواجه بودیم، افزود: سال گذشته در چنین روز‌هایی برق مردم را قطع می‌کردیم و برای تأمین سوخت با مشکل مواجه بودیم، اما اکنون بسیاری از مشکلات را حل کرده‌ایم. در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی اعلام کردم که عامل تورم، دولت و مجلس هستند چرا که با کسری، برنامه می‌نویسیم و توقعاتی ایجاد می‌کنیم، اما واقعیت این است که پولی وجود ندارد و لذا نتیجه آن «گرانی» است.

رئیس جمهور تأکید کرد: نمایندگان محترم کمک کنند که بودجه بدون کسری بنویسم چرا که بودجه بدون کسری یعنی توسعه متناسب، باید متناسب رشد کنیم. با این روند توسعه هر برنامه‌ای که بنویسیم با کسری مواجه خواهیم شد و تورم ایجاد خواهد کرد. مشکل تورم بر دوش مردم خواهد بود در صورتی که وظیفه ما خدمت رسانی به مردم است. باور و اعتقاد من این است که معیشت مردم باید در اولویت دیده شود.

پزشکیان با این درخواست که همه کمک کنید دولت را کوچک کنیم، گفت: باید کاری کنیم که براساس منابع هزینه کنیم، منابع نداریم و دائما در حال توسعه هستیم.

موظف با پاسخگویی به مردم هستیم

وی با تأکید بر اینکه هماهنگی میان مجلس، قوه قضائیه و دولت منجر به رفع بسیاری از موانع شده است، ادامه داد: با همه مشکلاتی که وجود دارد مردم با ما همراهی کردند و ما موظف به پاسخگویی به آنان هستیم.

پزشکیان با اشاره به اقداماتی که از سوی دولت و نهاد ریاست جمهوری برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی مجموعه این نهاد صورت گرفته است، افزود: در دولت چهاردهم، خود را خدمتگزار مردم می‌دانیم و به هیچ وجه جناحی، سیاسی و گروهی عمل نمی‌کنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه تنها با ۱۰ درصد صرفه‌جویی می‌توانیم روزانه ۹۰۰ هزار بشکه نفت و گاز حفظ و ذخیره کنیم، تاکید کرد: در سال گذشته ۱۱ هزار کلاس درس جدید ساخته شده است، این در حالی است که اعتبار دولتی به آن اختصاص نیافته بود و این اقدام فقط با همت و کمک خیرین عملی شد.

مشکل انرژی را حل خواهیم کرد

پزشکیان با اشاره به اقدام ارزشمند خانواده «شنتیا» (دانش‌آموز کردستانی که در تصادف جان خود را از دست داد و دیه او از طرف خانواده‌اش برای ساخت مدرسه اهدا شد)، اظهار داشت: در همین دولت تاکنون بیش از ۱۸۰۰ مگاوات پنل خورشیدی نصب و متصل شده و بیش از ۲۷۰۰ مگاوات ظرفیت قبلی نیز به آن افزوده شده است. همچنین تا پایان سال جاری، بیش از هفت تا هشت هزار مگاوات نصب و متصل خواهیم کرد. این حرف صرفاً ادعا نیست؛ ما با اتکا به خدا و تلاش مستمر، مشکل انرژی را حل خواهیم کرد.

وی بیان کرد: اگرچه برنامه‌ریزی اولیه برای نصب ۱۰ هزار مگاوات انرژی خورشیدی در پنج سال بود، تاکنون بیش از ۷۹ هزار مگاوات پنل خورشیدی و بادی قرارداد بسته شده و در حال اجراست. سال گذشته صنایع و کارخانه‌های ما به دلیل قطعی گاز و برق، حدود ۳۲۰ همت ضرر کردند؛ اما ما تلاش می‌کنیم تولیدکنندگان متضرر نشوند.