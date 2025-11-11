پخش زنده
مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان گفت:۷۵ نفر از بازنشستگان کشوری در قالب سفر زیارتی امروز به مشهد مقدس اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ داریوش کشتکار افزود: در راستای اجرای طرحهای رفاهی این صندوق برای هر بازنشسته کشوری ۳۰۰میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه سفرهای سیاحتی و زیارتی با بازپرداخت ۱۲ ماهه اختصاص یافته است.
وی اضافه کرد: در طرح رفاهی دیگر در حوزه گردشگری برای بازنشستگان تحت پوشش از آبان ماه سال جاری امکان بهرمندی از خدمات هتلهای زیر مجموعه این صندوق در سراسر کشور به میزان حداقل ۱۲ درصد و حداکثر ۶۰ درصد تخفیف فراهم شده است.