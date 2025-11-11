پخش زنده
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت دستورهایی در خصوص حاملهای انرژی داده است، اما بنایی بر تغییر قیمت ندارد، یعنی هماکنون بنزین با دو قیمت ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان عرضه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «عباس گودرزی» امروز (سهشنبه، ۲۰ آبان) در نشست رسانهای ارزیابی عملکرد دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه، در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا تکلیفی در برنامه هفتم توسعه برای افزایش قیمت حاملهای انرژی بهویژه بنزین برای دولت در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: مجلس در افزایش قیمت بنزین تکلیفی برای دولت ندیده و تأکید ما بر بهینهسازی است، اما به دولت میدان عمل دادیم که تدبیر کند و در برنامه هم ظرفیتهایی در این خصوص برای دولت پیشبینی شده است.
وی افزود: دولت دستورهایی در خصوص حاملهای انرژی داده است، اما بنایی بر تغییر قیمت ندارد، یعنی هماکنون بنزین با دو قیمت ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان عرضه میشود، ضمن اینکه همچنان معتقدیم باید با تدبیر بهتر و بیشتر در این حوزه حرکت کرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اولویت بحث بهینهسازی است، امروز شاهد قاچاق بنزین هستیم که سرمایههای کشور را میبلعد، گفت: ما ریخت و پاش و اسراف زیاد داریم و باید با تدبیر، برنامهریزی و بهینهسازی آنها را رفع کنیم.
گودرزی گفت: حتما باید در بحث اصلاح الگوی مصرف قدمهای مؤثرتری برداریم تا ناترازیها کاهش یابد. مردم هم اگر بدانند که مصرف نکردن بنزین، در سفره آنها اثر میگذارد، حتماً همکاری میکنند.