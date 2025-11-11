به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه اطلاع رسانی عراق؛ کمیسیون عالی انتخابات عراق اعلام کرد: میزان مشارکت در انتخابات تاکنون به بیش از ۲۳ درصد رسیده است.

مرحله دوم و سراسری ششمین انتخابات پارلمانی عراق پس از سقوط رژیم بعثی صدام امروز سه شنبه بیستم آبان ۱۴۰۴ (یازدهم نوامبر ۲۰۲۵) از ساعت ۷ صبح به وقت محلی در سراسر عراق آغاز شد.

در این انتخابات، شهروندان عراق ۳۲۹ نماینده پارلمان را انتخاب خواهند کرد که علاوه بر قانون‌گذاری، وظیفه انتخاب رئیس‌جمهور و رأی اعتماد به کابینه را نیز بر عهده دارد.

مرحله نخست انتخابات برای نیرو‌های مسلح و آوارگان در ۹ نوامبر (۱۸ آبان) با مشارکت گسترده برگزار شد و مرحله عمومی و سراسری در ۱۱ نوامبر انجام خواهد شد.

بر اساس گزارش کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق، ۷,۷۵۴ نامزد در این انتخابات شرکت دارند که ۵,۵۰۴ نفر مرد و ۲,۲۵۰ نفر زن هستند.

از این تعداد، ۳,۲۳۰ نفر از احزاب، ۴,۴۴۹ نفر از ائتلاف‌ها و ۷۵ نفر به‌صورت مستقل (شامل ۱۳ زن و ۶۲ مرد) رقابت می‌کنند.

همچنین، نامزد‌های اقلیت‌ها شامل ۱۹ نفر برای مسیحیان، ۱۴ نفر برای صابئی مندائی، ۷ نفر برای ایزدی‌ها، ۴ نفر برای شبک‌ها و ۹ نفر برای فیلی‌ها هستند.

کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد که تعداد رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده برای انتخابات، ۲۰ میلیون و ۶۳ هزار و ۷۷۳ نفر هستند.

در رای‌گیری ویژه، ۱,۳۱۳,۹۸۰ نفر از نیرو‌های نظامی و ۲۶,۵۳۸ نفر از آوارگان واجد شرایط بودند. تبلیغات انتخاباتی از ۹ اکتبر تا ۸ نوامبر برگزار شد و از ۸ نوامبر مرحله سکوت انتخاباتی آغاز شده که تا پایان رأی‌گیری ادامه دارد.

در میان شیعیان، هشت جریان اصلی در انتخابات حضور دارند که شش جریان در «چارچوب هماهنگی شیعیان» فعالیت می‌کنند. ائتلاف «بدیل» به رهبری عدنان الزرفی تنها جریان شیعی خارج از این چارچوب است، در حالی که ائتلاف «دولت بازسازی و توسعه» به رهبری محمد شیاع السودانی موضعی بینابینی دارد.

دیگر ائتلاف‌های شیعی شامل «دولت قانون» (نوری المالکی)، «سازمان بدر» (هادی عامری)، «ائتلاف نیرو‌های ملی عراق» (سید عمار حکیم)، «جنبش صادقون» (قیس خزعلی) و «حرکت حقوق» (گردان‌های حزب‌الله) هستند.

در میان اهل سنت، چهار جریان اصلی شامل «ائتلاف تقدم» (محمد الحلبوسی)، «حسم» (ثابت العباسی)، «ائتلاف السیاده» (خمیس خنجر) و «ائتلاف عزم» (مثنی السامرایی) رقابت می‌کنند.

در اقلیم کردستان، احزاب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان همراه با احزاب کوچک‌تر مانند جنبش نسل جدید حضور دارند.

دوره فعالیت پارلمان فعلی عراق پس از ۱۱ نوامبر پایان نمی‌یابد و تا ژانویه ۲۰۲۶ یا بیشتر برای بررسی قوانین مهم ادامه خواهد داشت.

این ششمین انتخابات پارلمانی پس از سال ۲۰۰۳ است که عراق پس از سقوط صدام تجربه می‌کند، پس از انتخابات‌های برگزارشده در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۱۰، ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و اکتبر ۲۰۲۱ (انتخابات زودهنگام).

این انتخابات با توجه به ترکیب متنوع ائتلاف‌ها و مشارکت اقلیت‌ها، نقش مهمی در تعیین آینده سیاسی عراق خواهد داشت. نتایج آن نه‌تنها ساختار پارلمان، بلکه انتخاب رئیس‌جمهور و تشکیل کابینه جدید را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.