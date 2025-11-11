به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های موی‌تای بازی‌های همبستگی اسلامی امروز سه شنبه ۲۰ آبان در رینگ رو باز پروماند مجموعه ورزشی بولوارد ریاض سیتی آغاز شد.

فاطمه ممانی، نخستین ورزشکار بانوی ما در این رشته بود که در وزن ۵۵- کیلوگرم پا به‌روی رینگ گذاشت و با باند قرمز مقابل زینب بوهمادا از امارات قرار گرفت.

ممانی راند اول این مبارزه را با نتیجه ۹ بر ۱۰ به حریف اماراتی واگذار کرد.

در راند دوم ممانی بار دیگر نتیجه را ۹ بر ۱۰ به حریف اماراتی باخت.

ممانی در راند سوم به‌رغم تلاش برای جبران نتیجه، ۹ بر ۱۰ مغلوب شد تا در مجموع با نتیجه ۲۷ بر ۳۰ مبارزه را واگذار کرده و از دور مسابقات حذف شود.