به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون مدیر کل و رئیس آموزش و پرورش شهرستان نیشابور گفت: دبستان خیرساز شهید مسلم جعفری در زمینی به مساحت ۱۶۰۰ متر مربع و با ۳۶۳ متر زیربنا، برای دانش آموزان مقطع ابتدایی ساخته شده است.

ابراهیم حیدری افزود: این مدرسه با مشارکت اهالی نیک اندیش روستا و با هزینه‌ای بالغ بر ۶/۵ میلیارد ریال ساخته شده است که ۷۰ درصد این مبلغ توسط دولت تامین شد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون در این مدرسه ۱۱۵ دانش آموز دختر و پسر در مقطع ابتدایی تحصیل می‌کنند، ادامه داد: تا پایان سال تحصیلی کنونی، ۲۴ مدرسه، سالن ورزشی و فضای آموزشیِ خیرساز دیگر در سطح شهرستان نیشابور به بهره برداری می‌رسد.

روستای صومعه با بیش از ۱۶۰۰ نفر جمعیت ساکن دائمی دارد و در بخش مرکزی نیشابور واقع شده است.