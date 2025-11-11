به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، محمدکریم آریا معاون پارلمانی سازمان بهزیستی کشور، امروز در مراسم معارفه مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه، با اشاره به وظایف گسترده سازمان بهزیستی و تلاش شبانه‌روزی و نیرو‌های این سازمان برای ارائه خدمات به جامعه هدف گفت: بهزیستی تلاش می‌کند به همه افرادی که به هر دلیلی دچار محرومیت، معلولیت، یا مظلومیت بوده و برای بهتر زیستن دچار مشکل هستند، کمک کند.

معاون پارلمانی سازمان بهزیستی کشور بر لزوم حمایت بیشتر از منابع انسانی سازمان بهزیستی تاکید کرد و افزود: بهبود شرایط و انگیزه دادن به نیروها، ضروری بوده و در ارتقاء عملکرد آنها نیز اثرگذار است.

آریا با بیان اینکه مددکاران و امدادگران بهزیستی زمانی می‌توانند به مشکلات و خلاء‌های جامعه هدف رسیدگی کنند که نیاز‌های خود آنها برطرف شده باشد گفت: ما نیز در راستای برطرف کردن این نیاز‌ها هر کاری که از دستمان بر بیاید انجام خواهیم داد.

وی در ادامه ضمن تقدیر از خدمات مدیرکل پیشین بهزیستی استان کرمانشاه، افزود: امیدواریم مدیرکل جدید بهزیستی نیز با همفکری مجموعه همکاران، تمام تلاش خود را برای ارائه بهترین خدمات به جامعه هدف به کار گیرد.