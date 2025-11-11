به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فولاد خوزستان که در فصل گذشته با حضور یحیی گل‌محمدی در پایان لیگ بیست و چهارم با کسب ۵۳ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت و همین عملکرد، هواداران این تیم را برای فصل پیش رو امیدوار کرد تا در قامت یک مدعی ظاهر شوند، اکنون در شرایط خوبی به سر نمی‌برد و در پایان هفته نهم با کسب ۸ امتیاز در رده سیزدهم قرار دارد.

همین موضوع باعث شد تا مدیران شرکت فولاد از شرایط این تیم رضایت نداشته باشند و از همین رو به دنبال تغییرات اساسی در این تیم هستند.

آنها از عملکرد محمد محمدی مدیرعامل جوان این باشگاه رضایت ندارند و در اولین قدم به دنبال تغییر مدیرعامل هستند.