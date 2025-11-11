پخش زنده
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از اجرای حکم اعدام سه نفر از اعضای یک باند بزرگ قاچاق مواد مخدر در ارومیه خبر داد. این افراد به اتهام قاچاق حدود یک تُن مواد مخدر محکوم شده بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، به نقل از روابط عمومی دادگستری آذربایجان غربی، ناصر عتباتی گفت: اعضای این باند در زمینه تهیه و توزیع عمده مواد مخدر در داخل کشور و همچنین انتقال آن به خارج از کشور فعالیت داشتند. این افراد با همکاری ادارهکل اطلاعات استان شناسایی و پس از دستگیری و کشف مواد مخدر، تحویل مراجع قضایی شدند.
او اضافه کرد: محاکمه متهمان با حضور وکلای تعیینی آنان در دادگاه انقلاب انجام شد.
پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور، رد درخواست اعاده دادرسی و نیز بررسی و رد تقاضای عفو در کمیسیونهای استانی و مرکزی، احکام صادره با مجوزهای قانونی لازم به اجرا درآمد.
رئیس کل دادگستری استان همچنین گفت: در جریان این پرونده، دهها هزار میلیارد ریال اموال، وسایل نقلیه سبک و سنگین و املاک متعلق به متهمان توقیف و به نفع دولت ضبط شده است.