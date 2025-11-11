به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، به نقل از روابط عمومی دادگستری آذربایجان غربی، ناصر عتباتی گفت: اعضای این باند در زمینه تهیه و توزیع عمده مواد مخدر در داخل کشور و همچنین انتقال آن به خارج از کشور فعالیت داشتند. این افراد با همکاری اداره‌کل اطلاعات استان شناسایی و پس از دستگیری و کشف مواد مخدر، تحویل مراجع قضایی شدند.

او اضافه کرد: محاکمه متهمان با حضور وکلای تعیینی آنان در دادگاه انقلاب انجام شد.

پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور، رد درخواست اعاده دادرسی و نیز بررسی و رد تقاضای عفو در کمیسیون‌های استانی و مرکزی، احکام صادره با مجوز‌های قانونی لازم به اجرا درآمد.

رئیس کل دادگستری استان همچنین گفت: در جریان این پرونده، ده‌ها هزار میلیارد ریال اموال، وسایل نقلیه سبک و سنگین و املاک متعلق به متهمان توقیف و به نفع دولت ضبط شده است.