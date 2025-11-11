برنامه های «کشیک سلامت» ، «تهران ۲۰» و پوشش زنده افتتاحیه بیست و دومین اجلاس تجلیل از پیرغلامان از قاب شبکه های سیما روانه پخش می شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه زنده «کشیک سلامت» امشب با حضور دکتر محمود گنجی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، به بررسی چالش‌ها و مسائل نظام سلامت در استان خراسان جنوبی می‌پردازد.

در این برنامه موضوعاتی همچون توسعه زیرساخت‌های درمانی، تأمین نیروی انسانی متخصص، وضعیت خدمات بهداشتی در مناطق محروم و راهکار‌های ارتقای شاخص‌های سلامت در استان خراسان جنوبی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

برنامه زنده «کشیک سلامت» با اجرای مصطفی مصطفوی، امشب ساعت ۲۰:۰۰ از شبکه سلامت سیما پخش می‌شود.

برنامه «تهران ۲۰»

بررسی ظرفیت‌های مرزی نهبندان و چالش‌های مدیریتی پایتخت، موضوع گفت‌وگوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است که از قاب شبکه تهران تقدیم نگاه مخاطبان می‌شود.

در ادامه پویش «ایران‌جان»، «مصطفی نخعی»، نماینده مجلس شورای اسلامی، امشب در برنامه به بررسی ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری مرز نهبندان می‌پردازد.

در بخش دوم برنامه نیز «مهدی بابایی»، عضو شورای اسلامی شهر تهران، مسائل پایتخت از آلودگی هوا تا ساختمان‌های ناایمن را بررسی می‌کند.

پوشش زنده افتتاحیه بیست و دومین اجلاس تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی

بیست و دومین اجلاس پیرغلامان حسینی از ۲۰ آبان ماه در مشهد مقدس برگزار شده و افتتاحیه این اجلاس به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود.

بیست و دومین اجلاس پیرغلامان حسینی (ع) با شعار «زکوی رضا در سپاه حسین» و با محوریت تجلیل از خادمان سیدالشهدا در راستای پاسداشت خادمان اهل بیت و مادحین که عمری در مجلس عزای حسینی و اهل بیت (ع) مداحی و خدمت کرده‌اند، از ۲۰ تا ۲۲ آبان ماه در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

این اجلاس میزبان حدود ۵۰۰ میهمان از کشور بوده، و برنامه‌های گوناگونی از جمله افتتاح گذر پیرغلامان، محافل شعر آیینی و نشست بانوان در این اجلاس برگزار می‌شود.

افتتاحیه این اجلاس، سه شنبه ۲۰ آبان از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰ در تالار قدس حرم مطهر رضوی با اجرای سیدکمال هاشم زاده برگزار شده و به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود.

ضمنا ویژه برنامه‌ای به همین مناسبت، سه شنبه ۲۰ آبان تا پنجشنبه ۲۲ آبان ماه، در ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۲۰ به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما تقدیم بینندگان قرآنی می‌شود.