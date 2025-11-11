برای ارزیابی عملکرد واحد کار، خدمات و اشتغال، هیئتی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از منطقه ویژه اقتصادی سرخس بازدید کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست واحد کار و خدمات و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی سرخس، در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت تعامل مؤثر با دستگاه‌های ملی گفت: ارزیابی‌های میدانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرصت ارزشمندی برای انعکاس ظرفیت‌ها و چالش‌های منطقه است و می‌تواند به ارتقای کیفی خدمات کار و اشتغال در منطقه کمک کند.

احمد باقریان، افزود: واحد کار و خدمات و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی سرخس در ماه‌های اخیر تلاش کرده است با رویکردی تعاملی و کارآمد، ضمن تسهیل امور کارگری و کارفرمایی، زمینه افزایش رضایت شغلی و بهبود فضای کار در واحد‌های تولیدی و صنعتی را فراهم آورد.

وی ادامه داد: با توجه به حضور سرمایه‌گذاران متعدد داخلی و خارجی در منطقه، توسعه سازوکار‌های نظارت، آموزش نیروی انسانی و ارتقای مهارت‌های شغلی از اولویت‌های اصلی این واحد در دوره پیش‌رو است.

در این برنامه که با هدف بررسی فعالیت‌ها و عملکرد واحد کار و خدمات و اشتغال منطقه برگزار شد، دکتر بهمن عباسی، مشاور معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به همراه جمعی از کارشناسان وزارتخانه حضور داشتند.

اعضای هیئت ضمن بازدید میدانی از بخش‌های مختلف منطقه، از نزدیک در جریان روند اجرای برنامه‌های مرتبط با اشتغال، خدمات کارگری و تعامل با کارفرمایان مستقر در منطقه قرار گرفتند.

همچنین این هیئت از شرکت‌های چین جاده ابریشم و پترو سرخس به‌عنوان دو مجموعه فعال در حوزه‌های صنعتی و لجستیکی بازدید به‌عمل آورد و از نزدیک در جریان فعالیت‌ها و ظرفیت‌های این شرکت‌ها قرار گرفت.