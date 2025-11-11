رییس دادگستری دزفول با اشاره به اهمیت و ظرفیت بی‌بدیل بسیج مردمی گفت: روحیه جهادی، تلاش مجاهدانه برای گره‌گشایی از مسایل و کار بدون چشم داشت از مولفه‌های مهم فرهنگ بسیج است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی آباد در آیین تکریم و معارفه مسوول بسیج دادگستری دزفول که در سالن نشست‌های دادگستری این شهرستان برگزار شد، افزود: بسیج مشکل گشای همه مسایل کشور از ابتدای انقلاب تاکنون بوده و این نقش در این سال‌ها حفظ و تقویت شده است.

وی نیاز کنونی جامعه را روحیه جهادی و تلاش شبانه روزی برای حل مسایل دانست و بر لزوم بهره گیری از ظرفیت بسیج مردمی برای گره گشایی از مسایل تاکید کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دزفول با بیان اینکه بسیج تحقق امنیت مردم پایه است، اظهارکرد: استفاده از ظرفیت‌های مردمی نقش کلیدی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و تهدید‌های امنیتی و انتظامی دارد.

سرهنگ بهروز حکمت پور ادامه داد: تلاش دشمن بر هم زدن نظم و امنیت کشور است و استفاده از بسیج مردمی مهمترین عامل در خنثی سازی این توطئه‌ها است.

وی دشمن شناسی، امیدآفرینی و ارتقای خدمت به مردم را ضروری دانست و افزود: دشمنان ایران اسلامی با فشار و تحریم، حمله‌های سایبری، استفاده از برخی عوامل خودفروخته و نفوذی و همچنین گسیل سلاح غیرمجاز به کشور به دنبال بر هم زدن امنیت و نظم کشور هستند که هوشیاری در این زمینه ضروری است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دزفول ظرفیت‌های اجتماعی بسیج را بی‌بدیل دانست و گفت: ناحیه مقاومت بسیج دزفول در عرصه‌های مختلف سازندگی، محرومیت زدایی، فرهنگی، هنری، آموزشی، علمی، اجتماعی، امنیتی و رسانه‌ای طیف وسیعی از خدمات و اقدام‌ها را به صورت مستمر انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: تمام ظرفیت‌های بسیج دزفول برای محرومیت زدایی، سازندگی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، آموزش و مشاوره خانواده‌ها در کنار دستگاه‌های متولی قرار دارند.

در این آیین از «مهدی حیات‌زاده» مسوول سابق بسیج دادگستری دزفول قدردانی و «موسی شوهان» به عنوان مسوول جدید بسیج دادگستری دزفول معارفه شد.