استان یزد در شصت و سومین سال جایزه البرز دانش آموزی خوش درخشید و پنج نفر از استان به عنوان برگزیده شناخته شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اسامی برگزیدگان نهایی شصت و سومین جایزه البرز دانش آموزی ۱۴۰۴ اعلام شد و استان یزد با پنج برگزیده توانست رتبه دوم کشور را پس از خراسان رضوی از آن خود کند.

محمدعلی طهماسبی و رضا محیط اردکانی از دبیرستان شهید رحیمی فر میبد، مهدیه اسماعیلی عقدا از هنرستان شهید دکتر رمضانخانی، محمد عرشیا احمدی طیفکانی از دبیرستان شهیدان مزیدی و ریحانه هاشم پورهامانه از هنرستان حاج حسین علی اکبر میرجلیلی، برگزیدگان این رویداد از استان یزد هستند.

جایزه البرز که به عنوان «نوبل ایران» شناخته می‌شود، از معتبرترین جوایز ملی است که به نخبگان علمی کشور اهدا می‌شود و کسب رتبه در آن، نشان‌دهنده برتری در یک رقابت فشرده ملی است.