به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان با انتقاد از هزینه‌های تحمیلی ناشی از نبود یک پایانه‌ی صادراتی به تجار و صادرکنندگان این استان گفت: با ایجاد یک پایانه‌ی صادرات محصولات کشاورزی در گیلان حجم صادرات این بخش درگام نخست دو برابر خواهد کرد.

سامان نظری در همین رابطه تصریح کرد: سال گذشته حدود یک میلیون تن انواع محصولات کشاورزی از گیلان به خارج صادر شد که ۸۵ درصد آن به بازار‌های حوزه‌ی اوراسیا اختصاص داشت.

وی در ادامه حجم مجموع صادرات از گمرکات گیلان در نیمه‌ی نخست امسال را نیز بیش از ۶۰۵ هزار تن و به ارزش تقریبی ۲۶۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: از این میزان حدود ۳۳۳ هزار تن با ارزش ۲۰۰ میلیون دلار به صادرات محصولات کشاورزی اختصاص داشت.