به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کلاردشت از توزیع گسترده نهاده‌های دامی و بازدید‌های مستمر میدانی از شرکت‌های تعاونی در هشت ماهه سال جاری خبر داد

رنجکش گفت: در راستای حمایت از دامداران و تقویت تولید در بخش کشاورزی، در طول هشت ماهه سال جاری، بیش از ۱۲۰۰ تن انواع نهاده‌های دامی یارانه‌ای در بین بهره‌برداران این شهرستان توزیع شد.

وی در تشریح آمار این نهاده‌ها افزود: این میزان شامل ۵۴۲ تن سبوس، ۴۵۰ تن جو، ۲۰۰ تن ذرت و کنستانتره بوده که به منظور پشتیبانی از تولید و ثبات‌بخشی به بازار عرضه محصولات دامی، در اختیار دامداران قرار گرفته است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی کلاردشت با اشاره بر اهمیت نظارت بر اجرای صحیح این طرح، خاطرنشان کرد: به منظور اطمینان از توزیع به موقع و استاندارد این نهاده‌ها و همچنین بررسی مشکلات و نیاز‌های شرکت‌های تعاونی، بازدید‌های میدانی مستمری به همراه کارشناس امور دام مدیریت از این شرکت‌ها به عمل آمده است.

رنجکش در پایان تأکید کرد: این گونه بازدید‌ها و پایش‌های مستمر، نقش مؤثری در رفع موانع تولید، بهبود کیفیت خدمات‌رسانی و افزایش رضایتمندی فعالان بخش دامپروری شهرستان داشته و این روند در ماه‌های پایانی سال نیز با قوت ادامه خواهد داشت.