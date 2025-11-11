به گزارش خبرگزاری صداسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان با اشاره به اینکه سال گذشته ۳۵ شهرک صنعتی استان، به زیرساخت شبکه فیبرنوری مجهز شدند، افزود: از ابتدای امسال هم تجهیز پنج شهرک صنعتی دیگر استان به شبکه فیبرنوری در دستور کار قرار گرفته است.

محمدجواد بگی افزود: ۲۲ شهرک صنعتی دیگر هم در چارچوب تفاهمنامه منعقد شده بین شرکت مخابرات و شرکت شهرک‌های صنعتی استان به این شبکه مجهز می‌شوند که این امر گام مهمی در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و دیجیتالی در بخش صنعت استان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه این تفاهمنامه در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و ارتقای سطح خدمات مخابراتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان است، گفت: مدت اجرای این تفاهمنامه ۲ سال تعیین شده است و با هدف توسعه همکاری‌های پایدار و بهبود دسترسی واحد‌های صنعتی به خدمات ارتباطی پیشرفته، قابل تمدید نیز است.

محمد جواد بگی خدمات قابل ارائه در چارچوب این تفاهمنامه را شامل سرویس اینترنت پرسرعت، خدمات دیتا، اختصاص سرشماره‌های چهار و پنج رقمی، ارائه شماره تلفن‌های ثابت معمولی و رُند و دیگر سرویس‌های مبتنی بر فناوری فیبرنوری برای واحد‌های صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی استان اصفهان اعلام کرد.

وی گفت: شرکت مخابرات بر اساس این تفاهمنامه متعهد شد تا زیرساخت فیبرنوری را تا ورودی شهرک‌های صنعتی استان برقرار کند و همچنین طرح‌ریزی، نظارت و اجرای شبکه فیبرنوری داخل شهرک‌ها را با هدف ارائه خدمات پیشرفته مخابراتی نیز بر عهده بگیرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان ادامه داد: فراهم کردن زیرساخت ارتباطی نقش بسیار مهمی در افزایش بهره‌وری و توسعه بازار و فروش محصولات واحد‌های تولیدی دارد و به‌عنوان یکی از عوامل توسعه اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود.

۸۰ شهرک صنعتی مُصوب در اصفهان فعالیت دارد که از این تعداد ۷۵ شهرک عملیاتی شده و در حال واگذاری است.

استان اصفهان با بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ، سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال، اشتغال ۲۶۳ هزار نفر و حدود ۸۴۰ معدن در حال بهره‌برداری با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال از صنعتی‌ترین استان‌های کشور محسوب می‌شود.