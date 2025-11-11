به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ضمن عرض خیر مقدم به رئیس جمهور، وزرا و معاونان رئیس جمهور و قدردانی از یکایک نمایندگان که طی ۲ روز گذشته در بحث مربوط به عملکرد یکساله برنامه تلاش کردند، گفت: طی ۲ روز گذشته همکاران ما و دولت تلاش کردند تا به جمع بندی رسیدیم و همین موضوع می‌تواند چراغ راهنمای ما برای اجرای برنامه در سال دوم باشد. از اصحاب رسانه نیز که طی این دو روز بسیار فعال و حساس موضوعات صحن مجلس را دنبال کردند، تشکر می‌کنم.

قالیباف در ادامه تنها سند بالادستی و تنها میثاق ملی امروز کشور را برنامه هفتم دانست و افزود: سال ۱۴۰۴، سال پایانی سند چشم انداز ۲۰ ساله است از این رو این سند قطعی‌ترین و مهم‌ترین سند ماست و بسیار خرسندیم که مسأله‌محور تنظیم شده است. نخبگان در اقشار مختلف در تنظیم این سند دخیل بودند و دولت و مجلس با همکاری یکدیگر کار را پیش بردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه شخص دکتر پزشکیان در زمان تنظیم برنامه دخیل بوده و مسئولیت کمیته سلامت را داشته است، گفت: در زمان انتخابات نیز ایشان به مردم و همه قول داد که برنامه اش بر مبنای برنامه هفتم باشد. ما نیز در مجلس برنامه خود را برنامه هفتم می‌دانیم و این اتفاق مبارکی است. روزی را به خاطر بیاورید که دولتی می‌گفت برنامه نوشتن، مسئولیت مجلس نیست، اما امروز هماهنگی و همدلی برای تدوین آن به وجود آمده و همه یکدست متعهد به برنامه هستیم.

وی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از نخبگان و اندیشکده‌ها علیرغم ایرادات موجود در برنامه، اذعان دارند که این برنامه دقیق‌ترین و قابل اجراترین برنامه نسبت به سایر برنامه‌های توسعه‌ای کشور بوده است، یادآور شد: ویژگی بعدی برنامه هفتم این بود که بر اساس ماده ۱۱۸ و با کمک دوستان در دولت و مجلس برای اولین بار نظارت پیشینی داشتیم که در ۶ برنامه گذشته کشور سابقه نداشته است. امروز اولین سال اجرای برنامه هفتم است و همه گرد هم آمده‌ایم تا ببینیم چه کرده‌ایم، اما در گذشته اینگونه بود که باید بعد از گذشت ۷ سال از برنامه، آن را بررسی می‌کردیم و خروجی می‌گرفتیم که البته متأسفانه نه تجربه و نه عبرتی برای ما می‌شد؛ این در حالی است که امروز روند اجرای برنامه را نقد می‌کنیم.

قالیباف در ادامه تصریح کرد: امروز بر اساس برنامه مکلف شده‌ایم، جمع بندی نظارت خود را به دولت منتقل کنیم و دولت یک ماه فرصت دارد تا در اول دی ماه، بودجه ۱۴۰۵ را منطبق بر برنامه هفتم بدهد و برای سال دوم نیز اشکالات سال اول را مرتفع می‌کنیم تا اجازه ندهیم به سال آخر کشیده شود.

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه جمع حاضر از بنده به عنوان یک خدمتگزار گرفته تا رئیس جمهور و چه تک تک وزرا و نمایندگان، نباید در موضع اپوزیسیون صحبت کنیم، اظهار داشت: همه مسئول هستیم و امروز زیر یک سقف نشسته‌ایم و حل مشکلات نیز بر عهده ماست و باید بر چگونگی انجام کار متمرکز شویم. اگر عدالتخواه و به فکر مستضعفان و ایران هستیم و می‌خواهیم به داد محرومان برسیم و ایران سرفراز و قوی داشته باشیم و اگر قصد داریم راه شهدا را برویم و به جوانان و نسل آینده ظلم نکنیم، باید خروجی درستی تحویل دهیم. ما باید به سند امروز متعهد شویم. هر فعالیت خارج از سند به معنای بی وفایی به انجام کار است؛ چه از طرف مجلس باشد و چه دولت. حتی بخش خصوصی و نخبگان جامعه باید بر این اساس حرکت کنند چرا که برنامه هفتم میثاق ملی همه ماست.

وی با اشاره به برخی مشکلات موجود سر راه اجرای برنامه هفتم، یادآور شد: ناترازی‌های موجود از جمله ناترازی آب را شاهدیم که تولید آن دست ما نبوده و نعمت الهی است، اما مصرف آن در دست ماست. در برنامه هفتم برای مصرف آب تعیین تکلیف شده است. امروز در حوزه آب، بحران داریم و تنها ۳ درصد بارش نسبت به سال‌های گذشته داشتیم، اما در عمل شاهدیم که به این سمت نمی‌رویم که بر اساس برنامه کار را پیش ببریم. اگر نقدی به برنامه داریم باید اصلاح شود در غیر این صورت باید ملزم به اجرا باشیم.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه امروز کمبود درآمد داریم، اما دارایی‌های موجود را نیز به بدترین شکل استفاده می‌کنیم در حالی که در دست ماست، عنوان کرد: مجلس و دولت باید به ناترازی بودجه توجه کنند. ناکارآمدی فرایندی و ساختاری و فقدان بهره وری در نظام اداری در حوزه ناترازی انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و امنیت غذایی غوغا می‌کند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان بر همین اساس تصریح کرد: صفحه ۲۷ گزارش حاضر، به عواملی اشاره دارد که باعث عدم اجرای درست برنامه هفتم می‌شود. وزن کمبود منابع تنها ۲۳ درصد، اما ضعف کارکردی و عدم بهره وری وزن دیگری داشته است، اما متأسفانه هرجا حرف می‌زنیم، حرف از نداشتن منابع می‌زنیم. قطعا منابع کم است، اما منابع موجود خود را نیز بد هزینه می‌کنیم.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در حوزه عدم بهره وری و نظام آموزشی و فرهنگی و در حوزه مربوط به معیشت و سلامت چالش‌هایی داریم، گفت: ما در برنامه هفتم، موضوعات را جامع دیده‌ایم؛ حتی از ۱۰ موضوع اولویت دار می‌توان ۳ یا ۴ موضوع را انتخاب کرد. بنده به عنوان خدمتگزار می‌گویم امروز نه تنها فقط به همین موضوعات بلکه باید به برنامه‌های خیلی مهم و خیلی فوری‌تر متمرکز باشیم و در اولویت کاری ما باشد تا وقت و پول خود را بر آن متمرکز کنیم.

قالیباف همچنین با تأکید بر اینکه در مسیر اجرای برنامه، چگونگی کار برای ما مهم است و باید در این مسیر پیش برویم، ابراز داشت: اگر این کار را نکنیم دچار مشکل می‌شویم که لازم است در این زمینه به چند شاخص از جمله در حوزه تورم به شاخص‌های قیمت مصرف کننده از گذشته تا کنون اشاره کنم؛ شاخص قیمت مصرف کننده در برنامه پنجم، ۲.۷ برابر و در برنامه ششم ۷.۸ برابر برای مصرف کننده شده است؛ این میزان در مهرماه سال ۱۴۰۴ نسبت به برنامه ششم ۱۳.۷ برابر شده است. اگر قصد داریم همین مسیر غلط گذشته را ادامه دهیم، با مشکل جدی مواجه می‌شویم. می‌توان سیمولیت (شبیه سازی) کرد تا ببینیم در حال حرکت به سمت چه بیراهه‌ای هستیم. ما باید محکم بایستیم و تصمیمات شجاعانه و مدبرانه بگیریم حتی اگر این تصمیمات تلخ باشد. ما باید پشت هم بایستیم و با خِرد جمعی کار را انجام دهیم.