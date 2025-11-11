به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست نمایشگاه نمایشگاه بین‌ المللی مشهد در حاشیه افتتاح این نمایشگاه به خبرنگاران گفت: بیست و پنجمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو و صنایع وابسته با حضور ١۵٠ شرکت از سراسر کشور، از امروز تا ۲۳ آبان ۱۴۰۴ در محل نمایشگاه بین‌ المللی مشهد برپا خواهد بود.

ناصر توکلیان فر افزود: این رویداد تخصصی در سالن‌ های فردوسی، عطار و خلیج فارس از ساعات ۱۶ تا ۲۱ برای بازدید عموم دایر است.

وی اضافه کرد: مجموع مساحت واگذار شده برای این دوره از نمایشگاه حدود ۱۰ هزار مترمربع است و در این رویداد ۱۵۰ شرکت داخلی حضور دارند.

سرپرست نمایشگاه بین‌ المللی مشهد اظهار کرد: از این تعداد، ۵۰ شرکت از استان خراسان رضوی و ۱۰۰ شرکت از سایر استان‌ها شامل تهران، البرز، اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خوزستان، فارس، قم، مازندران، گیلان و قزوین حضور دارند.

توکلیان فر ادامه داد: زمینه فعالیت مشارکت‌ کنندگان در این نمایشگاه شامل تولیدکنندگان قطعات یدکی خودرو، شرکت‌ های بازرگانی حوزه قطعات، تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان تجهیزات تعمیرگاهی و همچنین تولیدکنندگان و واردکنندگان روغن موتور و فیلترهای خودرو است.

وی افزود: همایش و گردهمایی تخصصی اعضای اتحادیه لوازم یدکی نیز با هدف توسعه کسب‌ و کار و هم‌ افزایی فعالان صنفی در حوزه قطعات خودرو، در روز پنجشنبه ۲۲ آبان ماه از ساعت ۱۴ الی ۱۶ به صورت همزمان با برگزاری نمایشگاه برگزار خواهد شد.

نمایشگاه بین‌ المللی مشهد در سال ۱۳۷۷ با هدف تسهیل توسعه صنعت و ترویج تبادل نمایشگاهی در زمینی با گستره ۶۰ هزار مترمربع به بهره‌ برداری رسید و این مرکز سالانه با برپایی بیش از ۶۰ نمایشگاه ملی و بین‌ المللی و میزبانی حدود ۲ میلیون بازدید کننده، نقش‌ مهمی در پویایی اقتصاد شرق کشور به خصوص کلانشهر مشهد داشته است.