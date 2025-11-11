پخش زنده
رئیس جمهور در جلسه بررسی راهکارهای رفع چالشهای آبی بر لزوم تسریع در انتقال آب به چهار استان مرکزی کشور تأکید کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد اظهار داشت: روز گذشته جلسه ای با عنوان «بررسی راهکارهای رفع چالشهای آبی با تمرکز بر چهار استان مرکزی کشور» به ریاست رئیس جمهور و با حضور وزیران نیرو، جهاد کشاورزی، علوم و تحقیقات و سازمان محیط زیست و استانداران و معاونان عمرانی استانهای یزد، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه، گزارش جامعی از نتایج مطالعات و تحقیقات و احصای راهکارهای عملیاتی با محوریت بررسی چالشهای آبی کشور و با هدف ارائه راهکارهای علمی و اجرایی برای رفع ناترازیهای آبی در مناطق مختلف کشور ارائه شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان ادامه داد: استاندار یزد هم به ارائه مجموعه اقدامات استان در حوزه آب اعم از مدیریت مصرف و تامین آب پرداخت.
محجوبی اظهار داشت: رئیس جمهور دستور داد روند احداث و تکمیل خطهای کوهرنگ ۳، خرسان ۳ و ماندگان با هدف تامین پایدار آب شرب و خروج وضعیت اضطراری این استانها با شتاب بیشتری در دستورکار وزیر نیرو و سازمان محیط زیست قرار گیرد.