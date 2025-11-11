مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد اظهار داشت: روز گذشته جلسه ای با عنوان «بررسی راهکار‌های رفع چالش‌های آبی با تمرکز بر چهار استان مرکزی کشور» به ریاست رئیس جمهور و با حضور وزیران نیرو، جهاد کشاورزی، علوم و تحقیقات و سازمان محیط زیست و استانداران و معاونان عمرانی استان‌های یزد، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه، گزارش جامعی از نتایج مطالعات و تحقیقات و احصای راهکار‌های عملیاتی با محوریت بررسی چالش‌های آبی کشور و با هدف ارائه راهکار‌های علمی و اجرایی برای رفع ناترازی‌های آبی در مناطق مختلف کشور ارائه شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان ادامه داد: استاندار یزد هم به ارائه مجموعه اقدامات استان در حوزه آب اعم از مدیریت مصرف و تامین آب پرداخت.

محجوبی اظهار داشت: رئیس جمهور دستور داد روند احداث و تکمیل خط‌های کوهرنگ ۳، خرسان ۳ و ماندگان با هدف تامین پایدار آب شرب و خروج وضعیت اضطراری این استان‌ها با شتاب بیشتری در دستورکار وزیر نیرو و سازمان محیط زیست قرار گیرد.