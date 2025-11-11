معاون حل اختلاف دادگستری کردستان در نشستی با حضور خبرنگاران استان با اشاره به وظایف داوری و میانجیگری دادگاه صلح در قانون جدید شورا‌ها گفت: تاکنون ۳۶ نفر موفق به اخذ پروانه داوری و ۶۲ نفر هم موفق به اخذ پروانه میانجیگری شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در نشستی که در سنندج به مناسبت ۲۴ مین سالگرد تأسیس شورا‌های حل اختلاف برگزار شد، اسدی با اشاره به اینکه در ۶ ماهه اول امسال ۱۶۳ فقره پرونده به داوران ارجاع شده اظهار داشت: در این مدت ۴ تفاهم‌نامه با اصناف منعقد شده‌است.

وی با بیان اینکه در حوزه ستاد صبر هم ۴۴۳ نفر صلح یار فعال در استان وجود دارد افزود: امسال ۱۵ هیئت صلح در مساجد و ادارات استان تشکیل شده‌است.

معاون حل اختلاف دادگستری کردستان به ارجاع ۲ هزار و ۴۳۶ فقره پرونده به صلح یاران هم اشاره کرد و گفت: هزار و ۱۶۱ فقره منجر به صلح و سازش و ۶ پرونده قصاص منجر به رضایت شده است.

اسدی همچنین با اشاره به اینکه در ۶ ماهه امسال از ۱۳ هزار پرونده کیفری، نزدیک به ۵ هزار فقره منجر به سازش شده است عنوان کرد: از بیش از ۲۲ هزار پرونده حقوقی هم بالغ بر ۵ هزار پرونده منجر به سازش شده‌است.

وی اظهار کرد: در این مدت در زندان‌های استان ۶۶۴ پرونده منجر به سازش شده و ۳۰۷ زندانی هم آزاد شدند.

در این جلسه، هیئت صلح خبرنگاران با هدف انتشار اخبار صلح و سازش افتتاح و ابلاغ صلح یاری سه ساله برای اصحاب رسانه صدور برای آنان صادر شد.