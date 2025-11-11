پخش زنده
در حمله انتحاری در بیرون دادگاهی در اسلامآباد، پایتخت پاکستان، دستکم ۱۲ نفر کشته و ۲۱ نفر دیگر زخمی شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلامآباد؛ این انفجار در نزدیکی خودروی نیروهای پلیس و ساختمان دادگاه منطقهای زمانی رخ داد که عامل انتحاری سوار بر موتورسیکلت خود را به خودروی نیروهای امنیتی نزدیک کرد و مواد منفجره را منفجر کرد.
منابع بیمارستانی اعلام کردهاند که اجساد دوازده قربانی و بیستویک مجروح این حادثه به بیمارستان دولتی اسلامآباد منتقل شدهاند.
پلیس پاکستان تأیید کرده که این حادثه یک انفجار انتحاری سازمانیافته بوده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته اما منابع امنیتی احتمال میدهند عامل این انفجار از اعضای گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان (فتنه خوارج) باشد که از حمایت برخی کشورهای خارجی از جمله هند برخوردار است.
مقامات امنیتی پاکستان اعلام کردهاند که سطح هشدار امنیتی در پایتخت افزایش یافته و تدابیر ویژهای برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه در سراسر شهر به اجرا گذاشته شده است.
این انفجار در حالی رخ داده که اسلامآباد از امروز میزبان نشست روسای مجالس جهان است، موضوعی که نگرانیها درباره تهدیدات تروریستی در پایتخت پاکستان را دوچندان کرده است. این در حالیست که گروهی از تروریستهای وابسته به تحریک طالبان پاکستان با حمله به دانشکده افسری در منطقه وانا در وزیرستان جنوبی، درگیری شدیدی با نیروهای ارتش ایجاد کردند که به کشته شدن بیشتر مهاجمان و ادامه عملیات پاکسازی منجر شد.
گفته میشود که حدود ۳۰۰ دانشجو در حال حاضر در این مکان حضور دارند و عملیات امداد و نجات توسط نیروهای مسلح پاکستان جریان دارد.