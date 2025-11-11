به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه بررسی وضعیت تغییر کاربری اراضی زراعی با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، محمدعلی نژاد معاون قضایی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، حسن ابراهیمی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب ارومیه و معاونین وی و مدیران امور اراضی در سالن جلسات مجتمع شهید دستغیب ارومیه برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان در این جلسه گفت: آنچه که در صیانت از اراضی کشاورزی و ملی نتیجه بخش است حرکت بر مدار مسیر قانون است و باید اقدامات را سنجید و آنچه که نتیجه بخش است در آن مسیر حرکت کرد.

عتباتی افزود: اجرای احکام در باب تغییر کاربری اراضی، چالش‌ها و سختی‌هایی دارد که باید با هماهنگی متولیان امر با دستگاه قضایی مرتفع شوند.

رئیس کل دادگستری استان با تاکید بر قاطعیت در امر اجرای احکام صادره در حوزه صیانت از اراضی ملی و کشاورزی گفت: باید اجرای این احکام با قاطعیت دنبال شود.

مقام ارشد قضایی استان همچنین تاکید کرد باید پیشگیری از تغییر کاربری‌ها و تجاوز به منابع ملی و طبیعی در دستور کار دائمی متولیان امر باشد و با پایش‌های مستمر و استفاده از ابزار‌های الکترونیکی مجال ارتکاب جرم در این حوزه از برخی سودجویان و منفعت طلبان گرفته شود. در ادامه سایر اعضای جلسه نیز به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند و جلسه با تصویب مصوباتی به کا خود پایان داد.