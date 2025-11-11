به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا و اقیانوسیه با برگزاری دیدار‌های روز پنجم در تایلند پیگیری شد. در چارچوب این روز از مسابقات، تیم ملی زنان ایران در وسومین دیدار خودبه مصاف لائوس رفت و موفق به شکست ۷۲ بر ۳۲ این تیم شد و در جدول ۵ امتیازی شد.

تیم ایران از در دو دیدار پیشین خود یک پیروزی برابر فیلیپین و یک شکست مقابل کامبوج کسب کرده است.

هند حریف بعدی تیم ملی بسکتبال با ویلچر زنان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه است. این دیدار روز چهارشنبه برگزار می‌شود.

رقیه امیری، مهدیه روحانی، نجمه صفایی دوست، رقیه صالحی، سمیرا خالقی، زهرا نصری، نادیا بلوچی، مریم عباس فرد، فاطمه مولایی، رقیه قاضیلو، زهرا حبیبی و فاطمه مرادی ترکیب تیم ملی بسکتبال با ویلچر زنان ایران را در رقابت‌های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه تشکیل می‌دهند. آزاده سادات معینی (سرمربی) همراه با مهسا همتی (مربی) و غلامرضا نامی (مشاور فنی) و حسن نایبی (سرپرست) اعضای کادر فنی این تیم را تشکیل می‌دهند.