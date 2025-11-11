پخش زنده
دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی خود به مناسبت روز شهید گفت: شهید هیچگاه راه ذلت و خواری را نمی پذیرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه العالم، شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در مراسم روز شهید گفت: شهید هیچگاه راه ذلت و خواری را نمی پذیرد و زندگی کریمانه همراه با استقلال و آزادی را که با قدرت ایمان در برابر دشمنان همراه است انتخاب می کند.
دبیر کل حزب الله لبنان در مراسم روز شهید گفت ما روز عملیات شهادت طلبانه احمد قصیر را به عنوان روز شهید انتخاب کردیم، زیرا الگوی شهادت او الگوی ویژهای است و نماد همه شهدا و کسانی است که در راه شهادت گام برمیدارند.
اسرائیل با ادعای بیرون راندن گروههای فلسطینی تا سال ۲۰۰۰ به اشغال لبنان ادامه داد
شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در مراسم روز شهید گفت در سال ۱۹۸۲ اسرائیل وارد لبنان شد با این ادعا که قصد دارد گروههای فلسطینی را بیرون براند، اما تا سال ۲۰۰۰ به اشغال لبنان ادامه داد.
آمریکا و اسرائیل در حال دخالت در آینده لبنان هستند
شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان گفت: حزب الله بر پایه ایده جهاد، کرامت، عزت لبنان و حمایت از فلسطین شکل گرفته است. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ ما در وضعیت بازدارندگی قرار داشتیم. نبرد پشتیبانی از غزه، سدی در مقابل تهاجم اسرائیل بود که پیشروی را تا مرزهای مشخصی در جنوب لبنان متوقف کرد. توافق نوامبر برای مقاومت مضمون قابل قبولی دارد، چون در آن ارتش لبنان در جنوب لیتانی مستقر میشود. ما با حضور ارتش لبنان در جنوب لیتانی برندهایم، زیرا آنان فرزندان ما هستند. در این توافق ما برندهایم، زیرا دولت متعهد شده است، نقش خود را ایفا کند. آمریکا آنچه را که بر عهده اش بود برای خواست اسرائیل اجرا نکرد، زیرا لبنان با خروج اسرائیل استقلال و کرامت خود را بازمی یابد. آمریکا و اسرائیل در حال مداخله در آینده لبنان، در اینکه ارتش، اقتصاد، سیاست و جایگاهش چگونه باشد، هستند. آمریکا میخواهد توسط نقش اسرائیل نقش مقاومت لبنان را پایان دهد و آن را در برابر تجاوز آشکار کند. آنها بر دولت فشار میآورند تا بدون مابه ازایی یا تضمین، امتیازاتی بدهد و از راه ایجاد فتنه، به دنبال دادن آزادی عمل به اسرائیل است.
شیخ نعیم قاسم افزود: اسرائیل میخواهد بر لبنان تسلط یابد و آن را به حیاط خلوت خود تبدیل کند تا شهرک سازی را به عنوان بخشی از اسرائیل بزرگ گسترش دهد. هر روز بهانه جدیدی میآورند، از خلع سلاح و حتی موضوع تأمین مالی که نشان میدهد مشکل آنها ریشه وجود مقاومت است. در طول یک سال کامل صدها تجاوز، نقض و تخلف از سوی اسرائیل صورت گرفته است. من با کسانی که خدمتکار اسرائیل هستند، کسانی که از دفاع از شهروندانشان خودداری میکنند و در اعمال فشار برای تحقق خواستههای آمریکا و اسرائیل شریک هستند، بحثی نداریم. چرا دولت برنامهای برای احیای حاکمیت را در دستور کار خود قرار نمیدهد و برای آن جدول زمانی تعیین نمیکند؟ دولت باید بر مبنای حفاظت از شهروندان عمل کند، نه اینکه نقش آن شنیدن دیکتههای آمریکا و اجرای آنها باشد.