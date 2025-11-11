به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های موی‌تای بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی امروز سه شنبه ۲۰ آبان در رینگ رو باز "پروماند" مجموعه ورزشی بولوارد ریاض سیتی کشور عربستان آغاز شد.

حسین فراهانی به‌عنوان سومین نماینده ایران، در وزن ۷۵- کیلوگرم پا به‌روی رینگ گذاشت و با باند آبی مقابل یوسف آسوییک از مغرب قرار گرفت.

فراهانی در سه راند این رویارویی با امتیاز‌های مشابه ۹ بر ۱۰ نتیجه را به حریف مغربی واگذار کرد و در مجموع هم ۲۷ بر ۳۰ مغلوب حریف شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.