ترافیک سنگین و استفاده از وسایل نقلیه شخصی یکی از اصلی‌ترین عوامل آلودگی هوا در کرج است خودروهای قدیمی و فرسوده که استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند و در تولید آلاینده‌ها نقش مهمی دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان البرز، تردد انبوهی از خودرو‌های تک سرنشین در کلانشهری همچون کرج به یکی از معضلات شهری بدل شده است که علاوه بر افزایش میزان آلاینده ها، بار ترافیک را نیز سنگین‌تر کرده و تردد شهروندان را سخت. این در حالیست که حمل و نقل عمومی در کلانشهر کرج رو به افزایش است و با استفاده این خودرو‌ها می‌توان از سنگینی بار ترافیک کاست.