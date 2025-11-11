گمرک ایران به مطلب منتشره در خصوص توقف واردات موز و صادرات برخی محصولات کشاورزی واکنش نشان داد و اعلام کرد: واردات موز و صادرات سیب و کشمش طبق روال قبلی در حال انجام است.





به گزارش خبرگزاری صدا وسیما طبق اعلام روابط عمومی گمرک، در حال حاضر امکان واردات موز و صادرات محصولات کشاورزی از جمله سیب و کشمش بدون وقفه در گمرکات اجرایی فراهم است و در صورت معتبر بودن کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ مجوزهای مقرراتی و قانونی مرتبط و با رعایت تشریفات گمرکی واردات و صادرات محصولات یاد شده بلامانع بوده و در گمرکات اجرایی روزانه انجام می شود.

این گزارش می‌افزاید؛ آمارهای گمرک نشان می‌دهد از ابتدای مهر ماه سال جاری تاکنون مقدار ۱۱۴ هزار تن موز به ارزش ۷۳ میلیون دلار وارد کشور شده است که فرایند واردات این کالا در گمرکات اجرایی همچنان ادامه دارد.

همچنین از ابتدای مهرماه سال جاری تاکنون مقدار ۵۲ هزار تن سیب به ارزش ۳۴ میلیون دلار، ۱۹ هزار تن کشمش به ارزش ۳۶ میلیون دلار و ۴۲ هزار تن کیوی به ارزش ۶۳ میلیون دلار از کشورمان صادر شده است. میزان واردات موز از ابتدای سال جاری تاکنون نیز به ۳۶۹ هزار تن و به ارزش ۲۳۸ میلیون دلار رسیده است.

پیشتر، خبری مبنی بر اختلال در سامانه گمرکی و مشکلات در ورود محموله های موز وارداتی و سیب های صادراتی منتشر شده بود.