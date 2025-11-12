صرفه‌جویی سالانه ۷ میلیون مترمکعب گاز در پالایشگاه فجرجم

مدیر مهندسی و توسعه شرکت پالایش گاز فجرجم گفت: با تعمیر و بازسازی یکی از خطوط لوله این پالایشگاه، از هدررفت سالانه حدود ۷ میلیون مترمکعب گاز جلوگیری شد.