صرفهجویی سالانه ۷ میلیون مترمکعب گاز در پالایشگاه فجرجم
مدیر مهندسی و توسعه شرکت پالایش گاز فجرجم گفت: با تعمیر و بازسازی یکی از خطوط لوله این پالایشگاه، از هدررفت سالانه حدود ۷ میلیون مترمکعب گاز جلوگیری شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سید جعفر طاهری اظهار کرد: اختلال در عملکرد شیر ورودی محفظه دریافت توپک خط ۲۴ اینچ، موجب میشد روزانه حدود ۲۰ هزار مترمکعب از گاز دریافتی به مشعل هدایت و سوزانده شود.
وی با بیان اینکه این مشکل علاوه بر زیان اقتصادی، چالشی جدی برای محیطزیست محسوب میشد، افزود: با پیگیریهای واحد مهندسی فرآیند و تلاش بیوقفه همکاران در کارگاه مرکزی، این شیر به طور کامل تعمیر و بازسازی شد.
مدیر مهندسی و توسعه شرکت پالایش گاز فجرجم عنوان کرد: نتیجه این اقدام، جلوگیری از هدررفت سالانه حدود ۷ میلیون مترمکعب گاز و پیشگیری از انتشار ۱۳ هزار و ۵۰۰ تن آلایندههای زیستمحیطی از جمله دیاکسیدکربن، کربن مونوکسید، N₂O و SO₂ بوده است.