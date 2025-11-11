پخش زنده
محمدحسن سالاری و محمدرضا صحرایی زوج ملیپوش قمی کشورمان در مسابقات جهانی کاتاجودو، به مدال نقره بخش ایتسوتسونوکاتا دست یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،سالاری و صحرایی با اجرای منسجم، فنی و هماهنگ، در مرحله نهایی رده سنی بالای ۲۱ سال، عنوان نایبقهرمانی جهان را برای ایران به ارمغان آوردند.
این دو جودوکار باتجربه پیشتر در مرحله مقدماتی نیز با اجرای قدرتمند و امتیاز برتر، بهعنوان تیم نخست گروه خود راهی فینال شده بودند.
مسابقات کاتا قهرمانی جهان ۲۰۲۵ با حضور ۳۷ کشور و بیش از ۴۶۰ جودوکار در پاریس در حال برگزاری است و تیم ملی کاتای ایران در فرمهای مختلف با حریفان خود رقابت میکند.