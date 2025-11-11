پخش زنده
عملیات بهسازی و ترمیم سامانه روشنایی ضلع شرقی بوستان جنگلی مشگینشهر با هدف افزایش ایمنی و رفاه گردشگران، بهبود جلوهی بصری شبانه و ارتقای زیرساختهای خدماتی این مجموعه در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل؛ بوستان جنگلی مشگینشهر با وسعتی بیش از ۱۰۰ هکتار یکی از بزرگترین فضاهای سبز طبیعی استان اردبیل به شمار میرود و سالانه پذیرای هزاران گردشگر داخلی و خارجی است.
این مجموعه در حاشیهی رودخانهی خیاوچای قرار دارد و به دلیل چشماندازهای طبیعی، مسیرهای پیادهروی، و امکانات تفریحی متنوع از مهمترین تفرجگاههای استان محسوب میشود.