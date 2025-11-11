به گزارش خبرگزاری صداوسیما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم بهره برداری از بزرگترین نیروگاه خورشیدی دستگاه‌های اجرایی کشور گفت:در یک سال گذشته، بیش از پنج‌هزار مگاوات ظرفیت جدید انرژی خورشیدی در کشور ایجاد شده است. به گفته خانم انصاری این میزان نسبت به سال‌های گذشته رشد ۷۵ درصدی را نشان می‌دهد.

وی گفت: اگر همه دستگاه‌های دولتی ونهاد‌های غیر دولتی موضوع توسعه انرژی خورشیدی را در دستور کار خود قرار دهند در کاهش مصرف انرژی تاثیر به سزایی خواهد داشت و همچنین به رفع ناترازی‌های انرژی کمک خواهد کرد.

این نیروگاه ضمن تامین بخشی از انرژی مورد نیاز سازمان حفاظت محیط زیست سالانه از انتشار حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ تن گاز گلخانه‌ای جلوگیری می‌کند.

رئیس مرکز توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان حفاظت محیط زیست، گفت:این نیروگاه خورشیدی با همت همکاران سازمان و همراهی شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی در مدت زمان کوتاه سه ماه احداث شده و قادر است حدود ۲۰ درصد از برق مورد نیاز سازمان را تأمین کند.