از ابتدای دیماه ۱۴۰۴، صرفاً اعتبار مالیاتی ناشی از صورتحسابهای الکترونیکی ثبتشده در سامانه مؤدیان در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده قابل قبول خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی اعلام کرد: از ابتدای دیماه ۱۴۰۴، فقط صورتحسابهای الکترونیکی ثبتشده در سامانه مؤدیان برای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده معتبر خواهند بود و فاکتورهای کاغذی دیگر مورد پذیرش قرار نمیگیرند.
کریمدادی افزود: در اجرای بند (غ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، همه مؤدیان موظفند فاکتورهای خود را از طریق سامانه مؤدیان صادر و ثبت کنند تا در محاسبه اعتبار مالیاتی با مشکلی مواجه نشوند.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در ماههای گذشته با همکاری تشکلهای صنفی، زیرساختهای فنی لازم فراهم و سامانههای مربوطه توسعه یافته است.
کریمدادی گفت: بررسی اظهارنامههای مالیات بر ارزش افزوده نشان میدهد استفاده از فاکتورهای الکترونیکی روندی رو به رشد داشته و در دوره مالیاتی بهار ۱۴۰۴ تنها ۹ درصد از مالیات و عوارض خرید مؤدیان بر پایه فاکتورهای غیرالکترونیکی بوده است. پیشبینی میشود این رقم تا پیش از موعد اجرای طرح به کمتر از پنج درصد کاهش یابد.
وی از مؤدیان خواست تا پایان آذرماه اقدامات لازم برای صدور فاکتورهای الکترونیکی را انجام دهند تا از ابتدای دی در محاسبه بدهی مالیات بر ارزش افزوده دچار مشکل نشوند.
کریمدادی تأکید کرد: آثار عملی این تغییر از اردیبهشت ۱۴۰۵ و همزمان با محاسبه مالیات دوره زمستان برای مؤدیان مشخص خواهد شد.
به گفته وی طبق ماده (۲۶) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان تاکنون ۲۰ شرکت معتمد از سازمان امور مالیاتی مجوز دریافت کردهاند تا خدمات آموزشی و فنی لازم برای صدور فاکتور الکترونیکی را ارائه کنند و بر اساس تبصره همین ماده هزینه این خدمات از محل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده پرداخت میشود و مؤدیان میتوانند بدون پرداخت هزینه از خدمات شرکتهای معتمد بهرهمند شوند.
مدیرکل امور مالیاتی استان گفت: فهرست کامل شرکتهای معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور در دسترس همه مودیان قرار دارد.