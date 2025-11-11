به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ علیرضا معینی وزنه‌بردار اصفهانی در رقابت‌های وزنه برداری ۹۴ کیلوگرم بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی، ابتدا وزنه ۱۷۱ کیلوگرمی را مهار و در ادامه از سَد وزنه ۱۷۶ کیلوگرمی عبور کرد.

تلاش سوم رکوردار یکضرب جهان برای مهار وزنه ۱۷۷ کیلوگرم نتیجه‌ای در برنداشت و وی به نشان نقره یکضربی بسنده کرد.

معینی در حرکت دوضرب کار خود را با مهار وزنه ۱۹۴ کیلوگرم آغاز کرد، انتخاب دوم کادر فنی برای نایب قهرمان جهان وزنه ۱۹۹ کیلوگرم بود که معینی در مهار آن مشکلی نداشت.

تلاش سوم علیرضا معینی برای غلبه بر وزنه ۲۰۳ کیلوگرمی موفقیت آمیز بود تا جوان سده‌ای وزنه برداری ایران به برنز دوضرب دست پیدا کند.

ملی پوش دسته ۹۶ کیلوگرم وزنه برداری ایران در نهایت با ثبت مهار مجموع ۳۸۰ کیلوگرم در جایگاه دوم این دسته قرار گرفت تا در نهایت با دو نقره و یک برنز به کارش پایان داد.

در این دسته نماینده قزاقستان هر سه نشان طلای یکضرب، دوضرب و مجموع را به دست آورد.