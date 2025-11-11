طرح مدرسه شهردار از امروز (سه‌شنبه) به مدت ۲ روز در کرمان پایلوت کشور آغاز شده و اجرای آن در چند مرحله تا انتخابات شورا‌های اسلامی کشور ادامه دارد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، این طرح آزمایشی در سه استان از جمله کرمان، یزد و قزوین با اعتبار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور برگزار می‌شود و دانش و تجربه افراد شرکت‌کننده در این دوره به شور گذاشته می‌شود تا در آینده مدیریت شهری مناسبی را با رویکرد توجه به مدیریت محلی شهر‌ها داشته باشیم.

هدف از برگزاری این طرح دوره تخصصی و آموزشی کارکنان شهرداری‌های استان کرمان برای پرورش نیرو‌های متخصص و شهرداران آینده است.

استان کرمان ۸۵ شهر، ۲۵ شهرستان و ۶۴ بخش داردو ظرفیت‌های مناسبی برای اجرای این طرح دارد.