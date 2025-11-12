پخش زنده
بیش از ۱۰ هزار لیتر گلاب و عرقیات گیاهی مشکوک و تاریخ گذشته در آران وبیدگل معدوم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل گفت: در پی بازرسی کارشناسان واحد بهداشت محیط از واحدهای تهیه و توزیع مواد غذایی این شهرستان، حدود ۱۴ تن انواع گلاب و عرقیجات گیاهی تاریخگذشته در یک کارگاه شناسایی و توقیف شد.
فرشته سعدآبادی افزود: با هماهنگی مقام قضایی حدود ۱۰ هزار لیتر انواع عرقیجات تاریخگذشته این کارگاه معدوم و ۴ تن گلاب توقیفی نیز برای اطمینان از سلامت آن به آزمایشگاه ارسال شد.
وی از شهروندان خواست:با مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ فوریتهای سلامت محیط و کار به طور شبانهروزی گزارش دهند.