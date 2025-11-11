پخش زنده
کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماکو از تمامی واحدهای فعال تولید شن و ماسه در حوزه استحفاظی این شهرستان بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماکو با هدف پایش و نظارت بر رعایت اصول و ضوابط محیط زیستی بر فعالیتهای تولیدی و صنعتی، از تمامی واحدهای فعال تولید شن و ماسه در حوزه استحفاظی این شهرستان بازدید کردند.
جعفر صادق تقی زاده رئیس اداره حفاظت محیط زیست ماکو، با اعلام این خبر گفت: در جریان این بازدیدها، وضعیت زیستمحیطی واحدهای تولیدی از جمله نحوه بازچرخانی آب، کنترل گرد و غبار، میزان انتشار آلایندهها و رعایت ضوابط قانونی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: کارشناسان حاضر ضمن بررسی دقیق شاخصههای فنی و تخصصی، توصیههای لازم را جهت بهبود وضعیت محیط زیستی واحدها ارائه کردند.
تقی زاده با تأکید بر مسئولیتپذیری صنایع در قبال محیط زیست اظهار داشت: پایش فعالیت صنایع بصورت مستمر و در ایام مختلف سال انجام میشود و در صورت آلاینده بودن یک واحد، اخطاریههای لازم صادر شده و برخورد قانونی صورت میگیرد.