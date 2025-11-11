امیرحسین هدایی در دور نخست مسابقات انفرادی تنیس‌روی‌میز بازی‌های همبستگی اسلامی، برد قاطعی مقابل نماینده گویان داشت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرحسین هدایی ملی‌پوش تنیس‌روی‌میز ایران در دور نخست مسابقات انفرادی بازی‌های همبستگی اسلامی در جدول ۳۲ نفره به مصاف الیشابا ادگار جانسون از کشور گویان رفت.

او در این رقابت با نتیجه ۴ بر صفر و امتیازات ۱۱ بر ۲، ۱۱ بر ۵، ۱۱ بر ۷ و ۱۱ بر ۴، پینگ‌پنگ‌باز گویان را شکست داد و به جدول ۱۶ نفره صعود کرد.

هدایی در مرحله یک‌هشتم به مصاف برنده دیدار جمهوری آذربایجان و توگو خواهد رفت.