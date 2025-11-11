مرحله عمومی ششمین دوره انتخابات مجلس عراق از ساعت ۷ صبح به وقت محلی آغاز و بعد از ۱۱ ساعت رای گیری از مردم در ساعت ۱۸ به وقت محلی پایان یافت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ در این دوره از انتخابات مجلس عراق بیش از ۲۱ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات بودند که در دو مرحله روز یکشنبه نیرو‌های مسلح و روز سه شنبه عموم مردم آرا خود را به صندوق‌ها ریختند تا از بین بیش از ۷۷۰۰ نامزد، ۳۲۹ نفر راهی مجلس عراق شوند.

کمیساریای عالی مستقل انتخابات این کشور قبل و هنگام رای گیری نظارت کاملی بر ۸۷۰۰ مرکز اخذ رای در ۱۸ حوزه انتخابیه در سراسر عراق داشت.

جُمانه غلای سخنگوی کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق گفت: ۲۰ میلیون و ۶۳ هزار و ۷۷۳ نفر کارت انتخاباتی خود را پیشتر دریافت کردند تا امروز آرای خود را به صندوق‌ها بریزند، سلامت انتخابات در تمام حوزه‌های رای گیری توسط عوامل اجرایی و نظارت تایید شده، علاوه بر این هزار و ۲۰۰ ناظر بین المللی نیز در شعب مختلف بر روند انتخابات نظارت دارند.

عبداللطیف جمال رشید رئیس جمهور، محمود المشهدانی رئیس مجلس و محمد شیاع سودانی نخست وزیر عراق به همراه سایر چهره‌های سرشناس ائتلاف‌ها و احزاب مختلف در انتخابات شرکت کرده و حضور مردم را در تعیین سرنوشت آینده عراق موثر و حیاتی دانستند.