به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری گفت: وقوع این حادثه بسیار ناگوار است و به خانواده این مرحوم و طایفه بالدی تسلیت عرض می‌کنم و در کنار و شریک آنها هستیم.

وی دامه داد: همان طور که آقای رئیس جمهور در پیام خود تاکید کردند تقاضای مجازات با خاطیان و کسانی که در این حادثه جرمی مرتکب شدند داریم.

در پی جان باختن احمد بالدی، جوان اهوازی در حادثه خودسوزی در منطقه زیتون کارمندی، رئیس جمهور به وزیر کشور دستور داد، ضمن ابلاغ پیام تسلیت و ابراز همدردی وی به خانواده بالدی، هر چه سریع‌تر کمیته‌ای ویژه برای بررسی دقیق ابعاد ماجرا و پیگیری برخورد قاطع با خاطیان تشکیل شود.