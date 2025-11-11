پخش زنده
در شرایط فعلی که بارشها تقریبا صفر و ذخایر سدها به حداقل رسیده است، صرفهجویی در مصرف آب بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سرپرست امور آب و فاضلاب مهاباد، با اشاره به کاهش منابع آب در کشور گفت: عمده آب آشامیدنی مردم از ذخایر پشت سدها تأمین میشود و کاهش بارندگیها و ورودی سدها باعث افزایش محدودیتها شده است.
عمر فتحینژاد افزود: تنها راه گذر از این شرایط دشوار تا زمان بارشهای پیشبینیشده، رعایت الگوی مصرف آب و همکاری مردم با بخش آب است.
کمبود آب میتواند منجر به خشکسالیهای طولانیمدت، کاهش شدید منابع زیرزمینی و محدودیت در تأمین آب آشامیدنی شود که اثرات گستردهای بر زندگی انسانها و اکوسیستمها دارد.
صرفهجویی در مصرف آب علاوه بر حفظ منابع طبیعی، باعث کاهش هزینههای مصرف آب و انرژی و جلوگیری از تخریب محیط زیست نیز میشود و نقش مهمی در پایداری اکوسیستمها و حفاظت از منابع آبی کشور ایفا میکند.