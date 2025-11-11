پخش زنده
پرونده ۸ میراث ناملموس استان برای طرح در شورای ثبت وزارت میراثفرهنگی و ثبت در فهرست ملی آثار ناملموس تشکیل و تکمیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز کرمان، سرپرست میراث فرهنگی کرمان با تأکید بر ثبت ملی میراث ناملموس ساز و کار کلیدی برای صیانت از دانشها، آیینها و مهارتهای زندهای است که هویت فرهنگی استان را تداوم میبخشد، گفت: به همت کارشناسان اداره کل میراثفرهنگی کرمان، پرونده هشت میراث ناملموس تهیه و تکمیل شده و برای طرح در شورای ثبت وزارت میراثفرهنگی و ثبت در فهرست ملی آثار ناملموس به این شورا ارسال شده است.
مرتضی نیکروافزود: این میراث ناملموس شامل فن و دانش ساخت دستبند تخم خیاری و زنجیر کلاف کرمان، شیرینی خانگی استان کرمان، دانش و هنر بافت پخلبافی یا سبدبافی کوهبنان، عروسک بومی لته و عاروسکو آیینی نوروز سیرجان، گلیم تاس و فن بافت آن در کشکوئیه رفسنجان و خوراک سنتی کشک و برگ گلباف است.
بگفته وی: ثبت ملی میراث ناملموس تنها یک اقدام اداری نیست، بلکه تضمینی برای ماندگاری دانشها، آیینها و سنتهایی است که روح زندگی مردم ما را شکل میدهد و هر پرونده ثبتشده گامی برای پاسداری از حافظه جمعی و انتقال آن به نسلهای آینده است، ما با ثبت این میراث زنده، نهتنها هویت فرهنگی کرمان را تحکیم کرده بلکه زمینهای پایدار برای توسعه فرهنگی و تقویت سرمایه اجتماعی استان فراهم میکنیم.