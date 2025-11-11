به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نخست لیگ کانوپولو بانوان ایران در سال ۱۴۰۴ از روز گذشته در دریاچه آزادی تهران آغاز و امروز سه شنبه ۲۰ آبان با برگزاری ۱۰ رقابت دیگر پیگیری شد.

در این دوره از لیگ، تیم‌های واریان البرز، الوند همدان، نوین تهران، شهرداری مراغه، نوین شمیرانات، شهید رسولی نوشهر و جوان تهران به مصاف یکدیگر می‌روند.

مسابقات در قالب نیم‌فصل نخست طی دو روز برگزار شد و همه تیم‌ها در دور رفت به صورت دوره‌ای با هم بازی کردند.

اسامی نفرات باشگاه‌های کانوپولو بانوان ۱۴۰۴:

ترکیب تیم نوین تهران: فاطمه جلیلیان، شیوا لک زایی، آتوسا اسلامی، الهه پورعبدیان، ملیکا برون، سامیه شالباف، مهسا بهرامی، شکیلا صباغ پاکدل، الهه پورعبدیان (مربی)

ترکیب تیم نوین جوان تهران: مهتا بذرافشان، یکتا بذرافشان، ندا جعفری، زینب حسینی، رعنا درخشان، نرگس آقایی، سارینا رفیعی، نارین محمدرحیمی، ثنا طهوری (مربی، سرپرست)

ترکیب تیم نوین شمیرانات: ثنا طهوری، مهدیه شبانی، آناهیتا مهترپور، مبینا حسینخانی، هنگامه نیک زارع، پرنیان محمدی، ریحانه درخشان، نگار رحیمی‌پور، مبینا کفشدار سرشوری، الینا سادات آذرسا، محمدعلی ملایی (مدیر فنی)

ترکیب پیشگامان الوند همدان: مهسا مرادی منصور، نرگس مرادی فضل، ستاره مستعین، صبا طاهری، بیتا جوباچی، کیمیا صادقی، پارمیس جاودان، ثنا توکل نیا، محمد ولدی اطهر (مدیر فنی)، آیدا حاجیلو (سرپرست)

ترکیب تیم واریان البرز: پریا شکوری، ویانا خدامددی، فاطمه جبلی، زهرا زند مقدم، شایلین شادکام، هستی مشهدی، ریحانه انصاری پور، درسا اصفهانی، پارمیس حسینی راد، مهرگان خیرالهی (مدیر فنی)

ترکیب تیم شهید رسولی نوشهر: ملیکا سماکی، پانته آ ارم آبادی، مریم غفاری، فاطمه سادات حسینی، ترانه کامیاب، یلدا محمودی، نگین ابراهیمی، فاطمه سهرابی منش، المیرا فضیلت، هلنا غریب، محمد یزدانی (مدیر فنی)

ترکیب تیم شهرداری مراغه: آیناز سمایی، مریم تدین، آیناز گورکانی، بهاره نجفی، آرزو رمضانی، سمانه افتخاری پور، آنیتا پور فاطمی، فاطمه بهاری، الناز غلامی علی کردی، راحیل رستگار

در ادامه رقابت‌های روز دوم با ۳ بازی پایانی به انجام رسید.

نوین شمیرانات با نتیجه ۲۱ بر ۱ الوند همدان را شکست داد. در این بازی مهدیه شبانی ۲ گل، ثنا طهوری ۵ گل، پرنیان محمدی ۶ گل، هنگامه نیک‌زارع، آناهیتا مهترپور ۳ گل، مبینا حسین‌خانی ۳ گل و ریحانه درخشان برای نوین شمیرانات و پارمیس جاودان برای الوند گلزنی کردند.

دیدار تیم‌های نوین تهران و شهید رسولی نوشهر با نتیجه ۳ بر ۱ به سود نوین تهران به پایان رسید. در این بازی آتوسا اسلامی، فاطمه جلیلیان و ملیکا برون برای نوین تهران و پانته‌آ ارم‌آبادی برای شهید رسولی گلزنی کردند.

نوین جوان تهران در دیدار پایانی نیم‌فصل نخست شهرداری مراغه را ۵ بر ۴ برد. در این بازی رعنا درخشان ۴ گل و زینب حسینی برای نوین جوان و الناز نمایی ۴ گل برای شهرداری مراغه گلزنی کردند.

بر این اساس در پایان ۲۱ بازی دور رفت رقابت‌ها نوین تهران با ۱۸ امتیاز صدرنشین شد، نوین شمیرانات با ۱۳ امتیاز و تفاضل ۴۹+ در جایگاه دوم قرار گرفت و شهید رسولی نوشهر با ۱۳ امتیاز و تفاضل ۳۹+ رده سوم را به خود اختصاص داد.