از مجموع ۸۸ واحد نانوایی فعال در سطح شهرستان، بیش از ۸۵ واحد مجهز به سوخت جایگزین هستند و در مواقع بحران، تمامی تدابیر لازم پیش‌بینی شده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسکن، در حاشیه برگزاری مانور قطع گاز با توجه به ذخیره‌سازی نفت مورد نیاز نانوایی‌ها و مرغداری‌ها گفت: از مجموع ۵۸ واحد مرغداری شهرستان نیز، تمامی واحد‌ها به سیستم سوخت جایگزین مجهز هستند و آمادگی کامل برای مواجهه با شرایط اضطراری دارند.

مهدی مسروری افزود: توصیه‌های لازم به تمامی واحد‌های نانوایی، مرغداری‌ها و گلخانه‌ها در خصوص تأمین ذخایر سوخت در مواقع بحران ابلاغ شده است و نظارت‌های مستمر در این زمینه ادامه دارد.



