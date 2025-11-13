به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جواداصلانی گفت: مأموران یگان حفاظت از محیط زیست این اداره علاوه بر گشت‌های روزانه مستمر، به‌صورت منظم و برنامه‌ریزی‌شده گشت‌های شبانه را نیز اجرا می‌کنند که این اقدام در ارتقای امنیت زیست‌محیطی و حفاظت از گونه‌های جانوری منطقه تأثیر قابل‌توجهی دارد.

وی با اشاره به تأثیر خشکسالی و کاهش بارش‌ها بر حیات وحش افزود: «نبود بارش برف و باران و کمبود منابع آبی از عوامل تهدیدکننده حیات وحش و پوشش گیاهی منطقه است و متأسفانه برخی شکارچیان سودجو با کمین در اطراف چشمه‌های دارای آب اقدام به شکار غیرقانونی می‌کنند.»

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شاهین‌دژ تأکید کرد که گشت‌های شبانه با هدف پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی، به‌صورت مستمر و با برنامه‌ریزی دقیق ادامه خواهد داشت.